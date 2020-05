“Mi ritrovai con una forchetta conficcata nella gamba Gattuso mi diede uno schiaffo”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020) Massimo Oddo ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ ricordando il 18° scudetto conquistato dal Milan e alcuni divertenti retroscena degli anni rossoneri: “C’era un gruppo forte e di personalità. C’erano anche belle testine caldine in quello spogliatoio, come Cassano, Robinho e Ronaldinho. Ora rido, ma prima ci ho pianto perché Rino (, ndr) un giorno mi conficcò una. Seduti a quel tavolo c’eravamo io, Nesta, Ambrosini, Pirlo,, Inzaghi e Abbiati. Si rideva e scherzava, tranne che prima delle gare”. Sulla conquista dello scudetto: “Per me è un giorno ancora più particolare, perchè era l’ultimo tassello mancantemia carriera. Ho avuto la fortuna di giocare con tanti campioni, che mi hanno portato ad alzare praticamente tutte le ...