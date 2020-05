L’aperitivo sui Navigli è un’illusione ottica (Di venerdì 8 maggio 2020) Tanti, troppi, era la prospettiva delle foto e dei video, quella che ieri ci ha fatto gridare allo scandalo dell’aperitivo sui Navigli di Milano? Onestamente l’analisi tecnica delle immagini, per dire così, appassiona molto poco per quanto sia centrale, visto che sembra “partorire” assembramenti ben più caotici di quelli che paiono essere avvenuti. Tuttavia il punto è un po’ più complesso: che fossero 70 persone, come dice qualcuno che le ha addirittura contate arrampicandosi un po’ sugli specchi, 100 o il decuplo, poco cambia. Il punto è che la Fase 2 è un’illusione ottica nel contesto della quale funzionano ancora categorie tipiche della Fase 1. E le foto di ieri ne sono il massimo paradigma possibile. Mi spiego meglio: dato che formalmente alcune cose si possono fare, non dovremmo ... Leggi su wired La folla sui Navigli a Milano all’ora dell’aperitivo (in molti senza mascherina) (Di venerdì 8 maggio 2020) Tanti, troppi, era la prospettiva delle foto e dei video, quella che ieri ci ha fatto gridare allo scandalo dell’aperitivo suidi Milano? Onestamente l’analisi tecnica delle immagini, per dire così, appassiona molto poco per quanto sia centrale, visto che sembra “partorire” assembramenti ben più caotici di quelli che paiono essere avvenuti. Tuttavia il punto è un po’ più complesso: che fossero 70 persone, come dice qualcuno che le ha addirittura contate arrampicandosi un po’ sugli specchi, 100 o il decuplo, poco cambia. Il punto è che la Fase 2 è un’illusionenel contesto della quale funzionano ancora categorie tipiche della Fase 1. E le foto di ieri ne sono il massimo paradigma possibile. Mi spiego meglio: dato che formalmente alcune cose si possono fare, non dovremmo ...

giornalettismo : Sembra di rivedere le scene di fine febbraio, con tanta gente sui #Navigli priva dei dispositivi di protezione.… - fanpage : Folla alla Darsena e sui #Navigli per l'aperitivo: in tanti con la birra e senza mascherina #8maggio - carolafrediani : All'alba delle 18 è uscita la mia newsletter #GuerrediRete. Segnalo il mio pezzone sui cyberattacchi ai giornalisti… - SupposteRette : RT @Moonlightshad1: L’aperitivo sui Navigli ha sempre il suo fascino. Che dice il sindaco @BeppeSala, sono questi i piccoli passi con cui r… - leniosca18 : RT @clawin8: Leggo che sui #Navigli sono tutti in giro per l'aperitivo...ma i bar non dovrebbero essere ancora chiusi in Italia? -