El Trinche Carlovich in coma | Maradona in ansia E' grave dopo furto bicicletta

E’ grande preoccupazione per le condizioni di salute di El Trinche, al secolo Tomas Carlovich, ex giocatore argentino e per Diego Armando Maradona, certo il più forte di tutti i tempi., come lo stesso ...

Per Diego Armando Maradona «il migliore giocatore argentino è lui». Per il c.t. del trionfo argentino al Mondiale messicano nel 1986, Carlos Bilardo, vederlo giocare a calcio «è stato impressionante».

