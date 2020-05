David di Donatello 2020 i vincitori (Di sabato 9 maggio 2020) David di Donatello 2020 le nominatio. La cerimonia 8 maggio su Rai 1 con Carlo Conti Inizialmente era prevista per il 3 aprile ma l’esplosione della pandemia ha fatto slittare la consegna dei Premi David di Donatello 2020 all’8 maggio sempre in diretta su Rai 1. Sicuramente il tutto sarà realizzato in conformità alle attuali norme, non ci sarà la platea gremita di attori e candidati, tutti collegati in una serata in cui le sale si sono illuminate per il cinema. Il Traditore è il miglior Film con la regia di Marco Bellocchio, Pierfrancesco Favino miglior attore e Luigi Lo Cascio come non protagonista, la migliore attrice è Jasmine Trinca per La Dea Fortuna, Valeria Golino è la miglior Non Protagonista per 5 è il numero perfetto. Dopo Sanremo Diodato vince il David per la canzone di La Dea Fortuna. Phaim Bhuiyan miglior regista ... Leggi su dituttounpop JASMINE TRINCA/ Miglior attrice protagonista : esulta con la figlia (David Donatello)

I vincitori dei David di Donatello

FRANCA VALERI PREMIO DAVID SPECIALE/ Compirà tra poco 100 anni (David Donatello) (Di sabato 9 maggio 2020)dile nominatio. La cerimonia 8 maggio su Rai 1 con Carlo Conti Inizialmente era prevista per il 3 aprile ma l’esplosione della pandemia ha fatto slittare la consegna dei Premidiall’8 maggio sempre in diretta su Rai 1. Sicuramente il tutto sarà realizzato in conformità alle attuali norme, non ci sarà la platea gremita di attori e candidati, tutti collegati in una serata in cui le sale si sono illuminate per il cinema. Il Traditore è il miglior Film con la regia di Marco Bellocchio, Pierfrancesco Favino miglior attore e Luigi Lo Cascio come non protagonista, la migliore attrice è Jasmine Trinca per La Dea Fortuna, Valeria Golino è la miglior Non Protagonista per 5 è il numero perfetto. Dopo Sanremo Diodato vince ilper la canzone di La Dea Fortuna. Phaim Bhuiyan miglior regista ...

PremiDavid : E’ #Diodato il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior canzone originale, con la canzone “Che vita meravi… - PremiDavid : E’ #PierfrancescoFavino il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore Protagonista, per il suo ruolo… - PremiDavid : E’ #JasmineTrinca la vincitrice del David di Donatello 2020 per Miglior attrice protagonista, per il suo ruolo ne L… - melysenda : RT @FuoridaquestaUe: #Franceschini, ministro della cultura e del turismo ai David di Donatello: 'Io spero che avvenghi presto'. Si riferiva… - IiIibetscrown : RT @PremiDavid: E’ Massimo Cantini Parrini il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Costumista, per Pinocchio di #MatteoGarrone… -