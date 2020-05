Coronavirus, Sindaco Palermo: “Denuncio genitori che non controllano figli” (Di venerdì 8 maggio 2020) “Ho chiesto alla Polizia Municipale di denunciare alla Procura quei genitori che non vigilano sui propri figli piccoli e adolescenti che mettono a rischio la propria e altrui salute”. Cosi’ il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. in vista di un fine settimana che nel weekend si prevede bello dal punto di vista meteo ma a rischio per il contagio da Coronavirus. abr/com Coronavirus, Sindaco Palermo: “Denuncio genitori che non controllano figli” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - Sindaco Palermo : “Denuncio genitori che non controllano figli”

Coronavirus - l’ultimo scontro Livorno-Pisa : il sindaco leghista riapre il litorale pisano solo ai residenti. Salvetti (Pd) : “Visione medievale”

Coronavirus - il sindaco di Milano lancia un ultimatum : “Le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose - pronto a chiudere di nuovo” [VIDEO] (Di venerdì 8 maggio 2020) “Ho chiesto alla Polizia Municipale di denunciare alla Procura queiche non vigilano sui propri figli piccoli e adolescenti che mettono a rischio la propria e altrui salute”. Cosi’ ildi, Leoluca Orlando. in vista di un fine settimana che nel weekend si prevede bello dal punto di vista meteo ma a rischio per il contagio da. abr/com: “Denuncioche nonfigli” su Il Corriere della Città.

Il sindaco Scajola al consiglio: «In marzo a Imperia incremento del 128 per cento del tasso di mortalità rispetto al 2019»

Imperia. «I dati drammatici di marzo sono il frutto di settimane di libera circolazione del virus, quelli di aprile attenuati grazie al rispetto. Non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. I no ...

Esplode l'estate in Sicilia, in spiaggia per prendere il sole e fare i primi bagni

"Regione Lombardia chiede ancora alle Rsa di prendere pazienti covid": la denuncia dell'opposizione Regione Lombardia torna a chiedere alle case di riposo di accogliere pazienti Covid, con una circola ...

