Coronavirus, pagamento di tasse e contributi rinviato al 16 settembre (Di venerdì 8 maggio 2020) Il pagamento di tasse e contributi, sospeso per l’emergenza Coronavirus nei mesi di marzo, aprile e maggio, slitterà al 16 settembre. L’annuncio del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in videoconferenza con le parti sociali, placa momentaneamente gli animi di imprese, professionisti e lavoratori autonomi ma non li soddisfa. Duramente colpiti dal tracollo economico conseguenza della crisi sanitaria, questi speravano in una sospensione dei pagamenti fino a dicembre. Prorogato il pagamento degli adempimenti fiscali Il Decreto Liquidità di aprile aveva sospeso i versamenti di tasse e tributi per i mesi di marzo e aprile, dando in questo modo una boccata di ossigeno alle imprese. Il termine di pagamento allora individuato – il 30 giugno – è però troppo stringente per imprenditori e lavoratori autonomi, il cui fatturato si ... Leggi su thesocialpost Coronavirus : attività non essenziali e pagamento del canone di locazione

Alba Parietti : «Ho avuto il coronavirus - niente trattamenti di favore - ho fatto il test a pagamento»

