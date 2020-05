Conte rilancia: “Recovery Fund con scadenza a 25 anni, prima che sia troppo tardi” (Di venerdì 8 maggio 2020) Mentre da Bruxelles giungeva la notizia dell’accordo trovato dall’Eurogruppo in merito alle linee di credit del Mes, il premier Giuseppe Conte, era intento a far arrivare il suo video-messaggio a “State of the Union”, quest’anno dedicata al tema ‘Europe: managing the Covid – 19 crisis’. Un messaggio nel corso del quale, come vedremo, nonostante la preoccupante ‘convinzione’ dei ministri delle Finanze dell’Eurozona intorno al Mes, il presidente del Consiglio si ‘affanna’ a ribadire più volte quanto sia invece ‘fondamentale’ ricorrere al recovery Fund. Conte: “Urge una risposta basata sulla solidarietà” “La crisi da Covid è una sfida grave e senza precedenti per l’Unione Europea e rende ancor più necessario un approccio al Progetto europeo ... Leggi su italiasera Coronavirus - Conte parla con la Von der Leyen e rilancia gli Eurobond : «Italia lasciata sola» (Di venerdì 8 maggio 2020) Mentre da Bruxelles giungeva la notizia dell’accordo trovato dall’Eurogruppo in merito alle linee di credit del Mes, il premier Giuseppe, era intento a far arrivare il suo video-messaggio a “State of the Union”, quest’anno dedicata al tema ‘Europe: managing the Covid – 19 crisis’. Un messaggio nel corso del quale, come vedremo, nonostante la preoccupante ‘convinzione’ dei ministri delle Finanze dell’Eurozona intorno al Mes, il presidente del Consiglio si ‘affanna’ a ribadire più volte quanto sia invece ‘fondamentale’ ricorrere al recovery: “Urge una risposta basata sulla solidarietà” “La crisi da Covid è una sfida grave e senza precedenti per l’Unione Europea e rende ancor più necessario un approccio al Progetto europeo ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte rilancia Conte rilancia: “Recovery Fund con scadenza a 25 anni, prima che sia troppo tardi” Italia Sera Conte a Italia Viva: "Ora senso responsabilità, far ripartire Paese"

"Il Governo e le forze di maggioranza sono chiamati a operare con grande responsabilità, che deve essere ben superiore a quella richiesta a tutti i cittadini visti i compiti istituzionali, per operare ...

Imprenditori siciliani bocciano misure del governo Conte

Palermo - "Tagliare l'Irap, pagare i debiti della pubblica amministrazione e sbloccare le infrastrutture già dotate di copertura finanziaria". Il mondo delle imprese boccia le misure finora adottate d ...

