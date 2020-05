Brutta figura per Andrea Iannone | getta a terra i guanti in lattice usati

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 8 maggio 2020) Novella Toloni Il pilota, dopo la fine della storia d'amore, è tornato in Italia e a Milano si è fatto paparazzare dai fotografi mentre lasciava cadere aun paio diinÈ polemica super un brutto episodio che lo avrebbe visto protagonista negli scorsi giorni. Il pilota di motociclismo è stato pizzicato dai fotografi del settimanale "Nuovo" mentre si sarebbe disfatto di un paio dimonouso,ndoli a. Stando a quanto documentato dal settimanale, lo sportivo avrà pensato di non essere visto, peccato che, appostati, ci fossero gli obiettivi dei paparazzi pronti a coglierlo sul fatto. Periodo non facile per. Il pilota, reduce dalla squalifica per doping, è da poco tornato single. Dopo la fine della storia con Belen Rodriguez,aveva ritrovato la ...