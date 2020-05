Antonio Zequila su Mara Venier e Simona Ventura: “In conflitto anche colpa mia” (Di venerdì 8 maggio 2020) Stando alle notizie di cronaca rosa è risaputo che i rapporti tra Simona Ventura e Mara Venier non sono proprio tra i più idilliaci. A rivelare uno dei motivi di questa situazione è stato Antonio Zequila, secondo il quale le due conduttrice sarebbero entrate in conflitto proprio per colpa sua. Le dichiarazioni di Antonio Zequila Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini, Antonio Zequila ha dichiarato che Simona Ventura e Mara Venier sarebbero entrate in conflitto per colpa sua. A tal proposito ha affermato: “Dopo l’Isola dei Famosi tutti mi volevano: tv, giornali, locali, centri commerciali. Persino Bruno Vespa era interessato al fenomeno Zequila. Ricordo anche che, per colpa mia, le primedonne della Rai, Simona Ventura e Mara Venier, entrarono in conflitto“. Il motivo del conflitto tra le due ... Leggi su thesocialpost “Hanno litigato per me…” : Simona Ventura e Mara Venier - il retroscena raccontato da Antonio Zequila

Donna furiosa contro Antonio Zequila | L’attacco all’ ex concorrente del GF Vip

Antonio Zequila mette nei guai Adriana Volpe : il retroscena mai raccontato al GF Vip 4 (Di venerdì 8 maggio 2020) Stando alle notizie di cronaca rosa è risaputo che i rapporti tranon sono proprio tra i più idilliaci. A rivelare uno dei motivi di questa situazione è stato, secondo il quale le due conduttrice sarebbero entrate inproprio persua. Le dichiarazioni diNel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini,ha dichiarato chesarebbero entrate inpersua. A tal proposito ha affermato: “Dopo l’Isola dei Famosi tutti mi volevano: tv, giornali, locali, centri commerciali. Persino Bruno Vespa era interessato al fenomeno. Ricordoche, permia, le primedonne della Rai,, entrarono in“. Il motivo deltra le due ...

KontroKulturaa : 'Hanno litigato per me...': Simona Ventura e Mara Venier, il retroscena raccontato da Antonio Zequila - - KontroKulturaa : Antonio Zequila mette nei guai Adriana Volpe: il retroscena mai raccontato al GF Vip 4 - - zazoomnews : Antonio Zequila guai in arrivo Guerra contro un’ex concorrente del GF Vip - #Antonio #Zequila #arrivo #Guerra… - RFreeStation : ANTONIO ZEQUILA INTERVISTA 2020 04 28 - AssicurazioniAt : Grande Fratello Vip, Antonella Elia querela Antonio Zequila -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Zequila Antonio Zequila mette nei guai Adriana Volpe: il retroscena mai raccontato al GF Vip 4 Kontrokultura Antonio Zequila su Mara Venier e Simona Ventura: “In conflitto anche colpa mia”

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini, Antonio Zequila ha dichiarato che Simona Ventura e Mara Venier sarebbero entrate in conflitto per colpa sua. A tal propos ...

Simona Ventura e Mara Venier: lite per colpa di Zequila?

Che tra le due regine della televisione non scorra buon sangue è un fatto risaputo ma i motivi non sono mai stati chiari. Antonio Zequila saprà davvero spiegarci il perchè? Negli ultimi giorni, sulle ...

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso Signorini, Antonio Zequila ha dichiarato che Simona Ventura e Mara Venier sarebbero entrate in conflitto per colpa sua. A tal propos ...Che tra le due regine della televisione non scorra buon sangue è un fatto risaputo ma i motivi non sono mai stati chiari. Antonio Zequila saprà davvero spiegarci il perchè? Negli ultimi giorni, sulle ...