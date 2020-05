ABI | domande Fondo Garanzia salgono a 116 mila

(Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – L’ABI conferma la progressiva crescita delledi finanziamento aldiper le PMI. Alla data del 7 maggio, lepervenute alsono divenute 116. Mentre quelle fino a 25euro sono diventate 93. In soli quattro giorni di lavoro, dal 4 al 7 maggio – segnala l’associazione rappresentativa del comparto – le banche hanno inviato 44aldi, di cui ben 41fino a 25euro.

Cassa Integrazione in deroga 2020 ultime notizie 8 maggio: *** Cassa Integrazione in deroga 2020 ultime notizie 8 maggio, proroga decreto Maggio: Nel 2020 visto il perdurare dell'emergenza Coronavirus ...