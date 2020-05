50 anni fa usciva Let It Be dei Beatles | la dignitosa uscita di scena dei Fab Four

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 maggio 2020) Chi ascolta Let It Be deie chi vive e respira per i Fabnon si ferma alla considerazione della sola title-track. Il disco era ed è ancora quel disco, una stanza chiusa in cui si consumano attriti, insofferenze e sorrisi amari scambiati tra amici che stanno per dirsi addio. Il capolinea prima del capolinea L'8 maggio 1970 era già tutto finito e Let It Be deiaveva tutta l'aria di essere un canto del cigno. Non era, tuttavia, l'ultimo disco registrato dai Fabprima della fine della loro carriera. Tecnicamente e cronologicamente, Abbey Road era stato registrato dopo Let It Be ma era uscito un anno prima, nel 1969. Quando iiniziarono i lavori su Let It Be non vedevano un palco da 3. Paul McCartney, soprattutto, sentiva fortemente il bisogno di ritrovare quella dimensione live interrotta nel 1966 a San Francisco con l'ultimo ...