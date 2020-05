Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 7 MAGGIOORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE MINIMI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA VIA FLAMINIA DOVE CI SONO DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA APER LAVORI A CURA DI ANAS GLI INTERVENTI COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IL TERMINE E’ PREVISTO PER IL 24 MAGGIO. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO ALTA VELOCITA’ FINO AL 14 MAGGIO LA CIRCONE E’ SOSPESA SULLA LINEA-NAPOLI, I TRENI PERCORRONO LE LINEE CONVENZIONALI CON MAGGIORI TEMPI DI VIAGGIO STIMATI FINO A 60 MINUTI NELLA STAZIONE DITERMINI PROSEGUIRANNO NELLE GIORNATE DEL 9, 10, 16, 17 MAGGIO I LAVORI DI SVILUPPO ...