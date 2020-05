Toscana, sierologici gratis per gli immigrati (e pagamento per lavoratori e partite Iva) (Di giovedì 7 maggio 2020) Firenze, 7 mag – I test sierologici in Toscana? Molti cittadini dovranno pagarseli di tasca propria, altri no. E tra i «cittadini» che beneficeranno della gratuità dei testi – oltre alle sacrosante categorie a rischio come il personale sanitario – guarda caso, ci sono gli ospiti dei centri di accoglienza della Regione. lavoratori, operai, liberi professionisti, partite iva già crocifissi dalla crisi dovuta al lockdown dovranno quindi versare l’obolo per sapere se sono stati contagiati o meno, mentre gli stranieri godranno dell’ennesimo privilegio: «La Regione Toscana, con l’ordinanza n. 54 del 6 maggio 2020, stabilisce che i migranti potranno fare i test sierologici gratuitamente, mentre invece lavoratori e liberi professionisti se li dovranno pagare». Lo denuncia il vicepresidente del Consiglio regionale della ... Leggi su ilprimatonazionale Test sierologici su richiesta del medico di famiglia. "Così in Toscana parte lo screening di massa"

