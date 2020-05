The Medium è il nuovo horror dei creatori di Layers of Fear e Observer (Di giovedì 7 maggio 2020) Bloober Team sembra davvero inarrestabile e dopo Blair Witch, Observer e ovviamente Layers of Fear è tempo di un nuovo oscuro progetto che ci trasporta in un universo diviso tra due mondi. Il tutto visto attraverso gli occhi una Medium.The Medium sarà disponibile già a fine 2020 per PC e Xbox Series X. Il trailer è indubbiamente interessante e stiloso e non vediamo l'ora di saperne di più.Per ora abbiamo la certezza che la protagonista avrà la capacità di vedere il mondo reale e quello spirituale e allo stesso tempo che questo personaggio è ossessionato dalla visione dell'omicidio di un bambino.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 maggio 2020) Bloober Team sembra davvero inarrestabile e dopo Blair Witch,e ovviamenteofè tempo di unoscuro progetto che ci trasporta in un universo diviso tra due mondi. Il tutto visto attraverso gli occhi una.Thesarà disponibile già a fine 2020 per PC e Xbox Series X. Il trailer è indubbiamente interessante e stiloso e non vediamo l'ora di saperne di più.Per ora abbiamo la certezza che la protagonista avrà la capacità di vedere il mondo reale e quello spirituale e allo stesso tempo che questo personaggio è ossessionato dalla visione dell'omicidio di un bambino.Leggi altro...

_Mdk7_ : @nirva95 In The Medium c’è la cattedrale che è 1:1 quella di Beksinski. - sccoastaldude : RT @EatDestination: The Naples custom of Caffè Sospeso - R_the_explorer : RT @biciancoli: Vigor oggi ha un anno. Buon compleanno a tutti sul #Vigor #Dac , ci vedremo presto sulla mainnet #EOS. Per commemorarlo… - biciancoli : Vigor oggi ha un anno. Buon compleanno a tutti sul #Vigor #Dac , ci vedremo presto sulla mainnet #EOS. Per comme… - cryptocom_italy : Sei pronto per The Syndicate? -

Ultime Notizie dalla rete : The Medium The Medium è il nuovo horror dei creatori di Layers of Fear e Observer Eurogamer.it Assassin’s Creed Valhalla: mostrato il gameplay

Annunciato la scorsa settimana da parte di Ubisoft, Assassin’s Creed: Valhalla sarà tra i primi titoli tripla A a vedere la luce sulle console di prossima generazione. A tal proposito, durante l’event ...

The Medium è nuovo horror per Xbox Series X e PC

Gli sviluppatori di Blair Witch tornano sulla scena con un nuovo horror. Presentato durante l’Inside Xbox, Bloober Team SA ha svelato al mondo The Medium, IP completamente inedita in dirittura d’arriv ...

Annunciato la scorsa settimana da parte di Ubisoft, Assassin’s Creed: Valhalla sarà tra i primi titoli tripla A a vedere la luce sulle console di prossima generazione. A tal proposito, durante l’event ...Gli sviluppatori di Blair Witch tornano sulla scena con un nuovo horror. Presentato durante l’Inside Xbox, Bloober Team SA ha svelato al mondo The Medium, IP completamente inedita in dirittura d’arriv ...