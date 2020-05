Sesto figlio per Elon Musk: si chiama X Æ A-12 (Di giovedì 7 maggio 2020) Elon Musk, vulcanico numero uno di Tesla e SpaceX e la sua compagna, la musicista canadese Grimes sono diventati genitori. Si tratta del Sesto figlio Musk dopo i cinque avuti dall’ex moglie Justine. L’annuncio è stato dato dalla coppia sui rispettivi profili social.Il bambino si chiama X Æ A-12, un nome che ha lasciato i fan a bocca aperta. La X sarebbe la “variabile incognita” usata in matematica, Æ la pronuncia “elfica” per la sigla dell’intelligenza artificiale A.I., A-12 è il nome di un aeroplano “non violento” prodotto da Lockheed. Infine la A è l’iniziale della canzone preferita, “Archangel”. Leggi su huffingtonpost “È nato”. Fiocco azzurro per il super vip : è il suo sesto figlio. E gli hanno dato un nome assurdo

