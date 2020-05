Ripresa Serie A, incontro Figc-Comitato: parla Spadafora (Di giovedì 7 maggio 2020) Ripresa Serie A, incontro Figc-Comitato dalle ore 15.30: si decidono le sorti del calcio italiano, ecco cosa può accadere Alle ore 15.30 scocca l’ora ‘X’ per il calcio italiano. Il Comitato tecnico scientifico incontrerà la Federazione per poter trovare un accordo sul protocollo sanitario da applicare alla Ripresa del campionato di calcio di Serie A. Segui gli aggiornamenti in diretta con il live di CalcioNews24: 18.55 – Parola al Ministro Spadafora: «Si è concluso l’incontro tra la Figc e il Comitato tecnico scientifico, dove è stato analizzato il protocollo per la Ripresa degli allenamenti che dovrebbe avvenire il 18 maggio. Il Comitato sulla base degli approfondimenti ottenuti stenderà una propria relazione che verrà inviata al Ministero della Salute e dopo il Ministero la renderà nota a noi. Mi ... Leggi su calcionews24 Ripresa Serie A - incontro Figc-Comitato LIVE : terminato il vertice

Calcio - Vincenzo Spadafora : “Ripresa della Serie A? Valutiamo i contagi da qui al 18 maggio”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Spadafora : “Ripresa della Serie A di calcio? Vediamo dati dei contagi da qui al 18 maggio” (Di giovedì 7 maggio 2020)A,dalle ore 15.30: si decidono le sorti del calcio italiano, ecco cosa può accadere Alle ore 15.30 scocca l’ora ‘X’ per il calcio italiano. Iltecnico scientifico incontrerà la Federazione per poter trovare un accordo sul protocollo sanitario da applicare alladel campionato di calcio diA. Segui gli aggiornamenti in diretta con il live di CalcioNews24: 18.55 – Parola al Ministro: «Si è concluso l’tra lae iltecnico scientifico, dove è stato analizzato il protocollo per ladegli allenamenti che dovrebbe avvenire il 18 maggio. Ilsulla base degli approfondimenti ottenuti stenderà una propria relazione che verrà inviata al Ministero della Salute e dopo il Ministero la renderà nota a noi. Mi ...

DiMarzio : Due macchinari per test sierologico e tamponi da effettuare in autonomia: così il calcio prova a ripartire - Gazzetta_it : Concluso incontro #Figc-Cts sul #protocollo di #ripresa - DiMarzio : #SerieA, Lega unita: 'Portiamo a termine il campionato'?? - gazzettaparma : Ancora ostacoli sulla strada per la ripresa del campionato di serie A - rinobortone76 : @mike_fusco Che incidenza hanno gli 'attuali' positivi sulla futura ripresa? L'eventuale ripartenza del campionato… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa Serie Ripresa serie A, gestione positivi, data ripartenza, calcio in tv e verdetti a tavolino: VOTA i nostri sondaggi Corriere dello Sport The Falcon and The Winter Soldier, la produzione dello show Marvel può ripartire

Dopo lo stop alle tante produzioni cinematografiche e televisive in corso al momento dello scoppio della pandemia è finalmente tempo di ripartire, pur se gradualmente e con le dovute misure di sicurez ...

Coronavirus, 6 positivi anche nella Fiorentina

Coronavirus, 6 nuovi positivi in Serie A. Dopo il Torino, anche la Fiorentina ha annunciato che alcuni dei suoi tesserati sono risultati postivi in seguito ai controlli di ieri pomeriggio: tre atleti ...

Dopo lo stop alle tante produzioni cinematografiche e televisive in corso al momento dello scoppio della pandemia è finalmente tempo di ripartire, pur se gradualmente e con le dovute misure di sicurez ...Coronavirus, 6 nuovi positivi in Serie A. Dopo il Torino, anche la Fiorentina ha annunciato che alcuni dei suoi tesserati sono risultati postivi in seguito ai controlli di ieri pomeriggio: tre atleti ...