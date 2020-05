Ripresa allenamenti Bologna, in campo anche Sinisa Mihajlovic (Di giovedì 7 maggio 2020) Ripresa allenamenti Bologna, in campo anche Sinisa Mihajlovic: il tecnico si è allenato singolarmente sui campi di Casteldebole Sinisa Mihajlovic è tornato a correre insieme al suo Bologna. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al tecnico rossoblù che ha ripreso gli allenamenti insieme alla sua squadra. Addominali, giri di campo e un bell’allenamento per Mihajilovic sui campi di Casteldebole. Nel frattempo il club felsineo continua a lavorare in vista dell’eventuale Ripresa della serie A: i prossimi giorni saranno decisivi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Ripresa allenamenti Roma - allenamento mattutino per i giallorossi

NBA : ripresa con allenamenti individuali. Quattro squadre al via

Ripresa allenamenti Sampdoria - si parte con i primi gruppi individuali (Di giovedì 7 maggio 2020), in: il tecnico si è allenato singolarmente sui campi di Casteldeboleè tornato a correre insieme al suo. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al tecnico rossoblù che ha ripreso gliinsieme alla sua squadra. Addominali, giri die un bell’allenamento per Mihajilovic sui campi di Casteldebole. Nel frattempo il club felsineo continua a lavorare in vista dell’eventualedella serie A: i prossimi giorni saranno decisivi. Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : Possibile slittamento di una settimana per la ripresa degli allenamenti in #PremierLeague. Il governo ha rimandato… - romeoagresti : #Juve: #Ramsey è stato il primo giocatore ad arrivare alla Continassa per la ripresa degli allenamenti individuali… - DiMarzio : Due macchinari per test sierologico e tamponi da effettuare in autonomia: così il calcio prova a ripartire - tvdellosport : ?? ANCHE IL MILAN RICOMINCIA ?? Ripresa degli allenamenti a Milanello agli ordini di mister Stefano Pioli con grup… - sportli26181512 : #Fiorentina, Iachini: compleanno con vista sul futuro: Il tecnico festeggerà da solo in casa e non sarà alla ripres… -