Per i migranti servono misure temporanee e nuove regole (Di giovedì 7 maggio 2020) Una sanatoria generalizzata rischia di equiparare le vittime con i carnefici, gli sfruttati con i caporali e di alimentare il traffico degli scafisti che stanno pubblicizzando l’Italia come terra dai facili permessi, causando così altre vittime nel Mediterraneo. Questo è quanto la comunità italiana di migranti LGBT (lesbiche, gay, bisex e trans) ci ha fatto rilevare in questi giorni. Particolarmente preoccupante il racconto di come molti sfruttatori proveranno a farsi regolarizzare e dei video di invito a venire in Italia che gli scafisti stanno facendo girare con la scusa della sanatoria.Per far fronte all’emergenza Covid-19 vanno valutate azioni di carattere temporaneo, in modo che poi, una volta finita la crisi, saranno ripristinate le regole, e semmai definendone di nuove a contrasto dei fenomeni di caporalato e sfruttamento dei ... Leggi su huffingtonpost Migranti - il pugno duro dell’Italia : fermo amministrativo per Alan Kurdi e Aita Mari

