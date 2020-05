Patuanelli, 15 miliardi a fondo perduto per micro e piccole imprese (Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Al “5 maggio” sono arrivate 91.973 domande per un totale di liquidità erogata pari a 5,595 miliardi, di questi oltre 70.310 domande per i prestiti fino a 25 mila euro. E’ ancora poco ma ricordo” che solo “il 3 aprile il Temporary framework ha previsto la garanzia al 100% e l’Italia è l’unico Paese” ad averla fatta. Lo ha riferito nel corso del Question Time in Senato il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. “E’ innegabile – ha detto – che gli effetti del Dl Liquidità scontano l’atteggiamento di alcuni istituti bancari che non stanno collaborando come dovrebbero” sottolineando che è “un momento di difficoltà per gli imprenditori e per le tante Partite IVA del nostro Paese. Il Governo intende introdurre, nel prossimo decreto, ... Leggi su quifinanza Patuanelli : Tre miliardi pubblici per far ridecollare Alitalia

