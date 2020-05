Parma, Faggiano: "Ho bloccato uno straniero in vista della prossima stagione ma non posso chiudere" (Di giovedì 7 maggio 2020) Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo il suo parere in merito ai possibili scenari che possiamo aspettarci in vista della prossima finestra estiva di mercato. "Bisognerà capire se i giocatori in scadenza al 30 giugno continueranno a giocare con le attuali squadre o meno. Faccio l'esempio di Kulusevski che è in scadenza al 30 giugno con noi: non devo essere io a convincerlo a restare anche a settembre oppure a ottobre se la stagione... Leggi su 90min Parma - Faggiano : “ho già preso un calciatore - ma non posso chiudere”

Parma - Faggiano : «La Juve può dire a Kulusevski di non giocare. Ho bloccato uno straniero»

Parma - Faggiano dice tutto : “Caputo - Di Lorenzo e Castrovilli i rimpianti. La verità su Giovinco e Bonaventura” (Di giovedì 7 maggio 2020) Daniele, direttore sportivo del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo il suo parere in merito ai possibili scenari che possiamo aspettarci infinestra estiva di mercato. "Bisognerà capire se i giocatori in scadenza al 30 giugno continueranno a giocare con le attuali squadre o meno. Faccio l'esempio di Kulusevski che è in scadenza al 30 giugno con noi: non devo essere io a convincerlo a restare anche a settembre oppure a ottobre se la...

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Parma, #Faggiano: '#Kulusevski dopo il 30 giugno? Servono regole chiare, se la #Juve gli dice di non giocare...' https://t.c… - MomentiCalcio : #Parma , il DS #Faggiano critica la proroga dei contratti: 'E se la #Juventus chiedesse a #Kulusevski di restar fuo… - okcalciomercato : Parma, Faggiano: “Abbiamo bloccato un giocatore straniero, attendiamo i bilanci per acquistarlo”… - ParmaLiveTweet : Faggiano sul mercato: 'Non sarà facile trattenere big come Kucka e Kurtic': Infine, il ds del Parma Daniele Faggian… - ILOVEPACALCIO : #Parma, #Faggiano: «Ho già preso un calciatore, ma non posso chiudere se prima non saprò...» -