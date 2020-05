Orrore a Napoli, senegalese violenta un’infermiera: “Mi diceva: ‘ti uccido, ti devo purificare'” (Di giovedì 7 maggio 2020) Napoli, 7 mag – Aggredita e resa vittima di violenza sessuale in pieno giorno da un immigrato di origini senegalesi, nella Napoli deserta per il coronavirus. E’ successo a un’infermiera 48enne, impiegata in un reparto di psichiatria che si occupa dei «reduci» del Covid-19: «Escono traumatizzati dalla malattia e noi li seguiamo con affetto e attenzione», ha spiegato a Repubblica che l’ha intervistata. La vittima stava facendo ritorno alla propria abitazione, ad Avellino; dopo aver preso la metropolitana era arrivata in anticipo alla stazione. L’autobus per Avellino sarebbe partito un’ora dopo. «Alle due e mezza del pomeriggio non c’era anima viva, così mi sono seduta su una panchina ad aspettare», spiega. Poi l’incontro con il proprio aguzzino: il senegalese «ha scavalcato una recinzione ed ... Leggi su ilprimatonazionale "Nessuno sconto". Salvini e il poliziotto ucciso a Napoli - l'orrore dei due rom

Botte e violenze a moglie e compagna - l’orrore a Napoli : “Salvateci”

