Novità su Cyberpunk 2077 attese per l’11 giugno

(Di giovedì 7 maggio 2020) Siamo ormai giunti al canto del cigno per l'attuale generazione di console, esi candida a essere uno degli ultimi fuochi d'artificio a esplodere. Il nuovo titolo targato CD Projekt RED arriverà sulla scena videoludica in autunno – eventuali ritardi permettendo – e si preannuncia ormai da mesi come una vera e propria killer application. Il compito che spetta al team di sviluppo polacco non è di certo semplice, ma rappresenta comunque una sfida alla portata. Spremere al massimo le potenzialità di PS4 e Xbox One per salutarle degnamente e aprire la strada a PS5 e Xbox Series X. Dopo quanto di buono visto con The Witcher 3, le aspettative non possono che essere quindi al massimo. E gli ultimi mesi sono stati forieri di intrigranti dettagli su. CD Projekt RED ha imbastito quello che possiamo definire come un mosaico, con ...