Multiservizi | protesta in Campidoglio | lavoratori identificati e fermati

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 maggio 2020) Circa 20 persona in piazza, 70 in assemblea in autorimessa Roma – La Polizia ha identificato e multato una ventina didelle società Roma, Sea e Isam sotto il, dove si erano recati per unaspontanea in seguito alla decisione di ieri della Romadi non concedere ammortizzatori sociali. Un’altra parte di, circa 70, si sono riuniti invece in una assemblea – a cui hanno preso parte anche due rappresentanti sindacali della Cgil – presso una autorimessa in via Affile. “Senza un intervento della politica questa situazione e’ destinata a precipitare” ha dichiarato all’agenzia Dire il segretario della Cgil Roma e Lazio, Natale Di Cola, invocando un intervento del Comune sulla vicenda del licenziamento di 270legati all’appalto per la raccolta differenziata ...