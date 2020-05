Mes | no a monitoraggio speciale UE su Italia Parola di Gentiloni e Dombrovskis

(Di giovedì 7 maggio 2020) Mes, no aUE sudi, gli Stati non rischiano l'arrivo della troika se utilizzano il fondo salva Stati.

"Nessuno vuole uina situazione in cui lo strumento del Mes scade quando ce n'è ancora bisogno", hanno riferito le fonti. Ma in questo caso, con i crediti del Mes dedicati al Covid-19, quella condizion ...La Commissione Ue non effettuerà nessuna missione ulteriore, oltre a quelle standard del Semestre europeo, per verificare le spese collegate al Mes, e non effettuerà alcuna richiesta di aggiustamento ...