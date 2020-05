“Made in Pomezia”: è nata la nuova piattaforma di beni e servizi locali (Di giovedì 7 maggio 2020) Da oggi il nostro Comune mette a disposizione una piattaforma di produttori di beni e servizi locali, a tutela delle produzioni del nostro territorio, attraverso l’utilizzo di un marchio dedicato, “Made in Pomezia”. Un ulteriore modo per stare vicino alle aziende del territorio offrendo loro la possibilità di dialogare e mettere a sistema le reciproche forze vitali. “Durante gli incontri che stiamo facendo con le realtà del territorio – ha spiegato la vice Sindaco Simona Morcellini – è emersa l’esigenza di creare una vera e propria piattaforma dove poter far dialogare tutti i produttori di beni e servizi locali. È nostra intenzione tutelare il tessuto produttivo del territorio e supportarlo al meglio durante questo delicato momento di riavvio economico. Da qui l’idea di creare un marchio dedicato, “Made in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 maggio 2020) Da oggi il nostro Comune mette a disposizione unadi produttori di, a tutela delle produzioni del nostro territorio, attraverso l’utilizzo di un marchio dedicato, “Made in Pomezia”. Un ulteriore modo per stare vicino alle aziende del territorio offrendo loro la possibilità di dialogare e mettere a sistema le reciproche forze vitali. “Durante gli incontri che stiamo facendo con le realtà del territorio – ha spiegato la vice Sindaco Simona Morcellini – è emersa l’esigenza di creare una vera e propriadove poter far dialogare tutti i produttori di. È nostra intenzione tutelare il tessuto produttivo del territorio e supportarlo al meglio durante questo delicato momento di riavvio economico. Da qui l’idea di creare un marchio dedicato, “Made in ...

