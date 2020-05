Il gameplay di Prince of Persia Redemption è rimasto per 8 anni su YouTube senza che nessuno lo notasse (Di giovedì 7 maggio 2020) Come vi abbiamo segnalato questa mattina, una decina di anni fa Ubisoft avrebbe lavorato su un reboot di Prince of Persia ed ora il progetto è riemerso in un video gameplay.Ubisoft non ha mai annunciato ufficialmente il progetto Prince of Persia in questione, ne ha mai parlato di un ritorno della serie in via ufficiale. Ma, secondo il curriculum di almeno un ex sviluppatore Ubisoft, il publisher stava effettivamente lavorando a un gioco Prince of Persia tra il 2010 e il 2011.La pagina LinkedIn di Christophe Prelot, un ex sviluppatore presso Ubisoft Montreal, elenca il progetto tra le esperienze passate. Leggi altro... Leggi su eurogamer Prince of Persia Redemption è il progetto cancellato da Ubisoft che torna in vita in un video gameplay

