I candidati ai David di Donatello 2020 sono il sud e gli eroi maschili (Di giovedì 7 maggio 2020) Un'edizione che regala elementi di rinnovamento, e una generazione che mescola e inventa lingue e immaginari, disincantata rispetto al racconto nazionale. Ma l'assenza di registe e sceneggiatrici nella cinquina pesa troppo.

