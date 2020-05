Flamengo | 38 positivi tra squadra e staff Tutti asintomatici

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ilha sottoposto a tampone 293 persone del club e 38 di queste sono risultate positive. Lo comunica il club portoghese con una nota pubblicata sul suo sito. Si tratta di persone che lavorano a vario titolo per il club,. Ci sono anche 11 persone che avevano precedentemente avuto contatti con il virus, senza sintomi, e sono risultati in possesso degli anticorpi IGG. Tre deisono calciatori della prima, sei sono dirigenti e membri dello. Ci sono 25 persone tra familiari e lavoratori del club. Due lavorano per gli sponsor, infettati venendo in contatto con idel club. A metà febbraio era risultato positivo al Covid-19 l’allenatore Jorge Jesùs, poi guarito. L'articolo, 38trailNapolista.

Tre giocatori del Flamengo sono risultati positivi al test per il coronavirus, sollevando nuovi dubbi sui piani per riavviare il calcio in Brasile. In una dichiarazione il Flamengo ha spiegato che i ...Sono 38 su 293 persone sottoposte a test i positivi al Covid-19 che lavorano a vario titolo, per il Flamengo. Tra questi tre calciatori della prima squadra, sei sono invece dirigenti e membri dello st ...