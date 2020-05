Cursed di Netflix | con Katherine Langford di Tredici | fa rivivere la leggenda di Re Artù

(Di giovedì 7 maggio 2020) Con le prime immagini didi, la nuova serie originale creata da Tom Wheeler e Frank Miller si presenta al pubblico come una delle nuove uscite più attese della prossima estate. Questo fantasy che rivisita ladi Re Artù è tratta dal best seller del New York Times, scritta dagli stessi autori del romanzo e può contare su una protagonista già nota al pubblico dei teenagers e agli utenticome, la protagonista diè una rivisitazione delladi Re Artù vista con gli occhi di Nimue, una ragazza destinata a diventare la potente Dama del Lago. Dopo aver perso sua madre, la giovane parte in missione in cerca di Merlino con lo scopo di consegnare un'antica e preziosa spada. Durante il suo viaggio Nimue affronterà con coraggio i ...

Katharine Langford, nota soprattutto per il ruolo di Hannah in Tredici, torna su Netflix come protagonista della nuova serie fantasy intitolata Cursed. Attraverso Cursed, Katherine Langford torna ad e ...Netflix ha diffuso in rete il poster ufficiale e le prime foto dall'atteso Cursed, serie tv fantasy creata da creata da Tom Wheeler e Frank Miller. Tratto dal best seller del New York Times, il proget ...