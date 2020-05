Coronavirus | Fontana | ' da militari russi aiuto prezioso in momento maggiore

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Milano, 7 mag. (Adnkronos) - "Un ringraziamento doveroso a chi e' intervenuto a darci una mano neldella difficolta' veramente piu' estrema, nelin cui si stava soffrendo tutti insieme in cui la citta' di Bergamo e in genere il territorio bergamasco era in difficolta': essere venuti in quel preciso frangente e' stata una dimostrazione di amicizia e di un importantemorale". Cosi' il presidente di Regione Lombardia, Attilio, intervenuto alla cerimonia di saluto del contingente russo che rientrera' ina dopo aver aiutato le aree di Bergamo e Brescia. Aldi commiato daiche, a scaglioni, rientreranno ina, erano presenti anche gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile), Lara Magoni (Turismo, Marketing Territoriale e Moda), Pietro Foroni (Territorio e Protezione Civile) e il ...