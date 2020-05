Chiara Ferragni festeggia il suo compleanno in quarantena

Leggi su zon

(Di giovedì 7 maggio 2020) In occasione del suo 33esimola nota influenzerha postato su Instagram una serie di foto in cui la spegne le candeline, prima da bambina fino ad arrivare al periodo dell’adolescenzahato il suo 33esimoin, e per l’occasione la nota influencer ha pubblicato su Instagram alcune foto. Lamostra ai suoi milioni di followers una serie di foto in cui soffia le candeline delle torte di. Vediamo l’evoluzione della piccola: View this post on Instagram It’s my 33rd birthday today and I feel the happiest and most serene I’ve felt in years. I feel blessed to be surrounded by love, from my family, friends and people I know and from you guys, my online community which is incredible and never makes me feel lonely. All you guys and all ...