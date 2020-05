Carmen Russo fa una triste confessione: “Sono molto spaventata” (Di giovedì 7 maggio 2020) Carmen Russo pensa al futuro dopo il coronavirus: “Per il momento sono molto spaventata” Carmen Russo oggi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. E in questa occasione la donna ha ovviamente parlato dello stravolgimento della sua vita quotidiana per via della quarantena a causa dell’epidemia da coronavirus in Italia. Successivamente il giornalista del magazine Nuovo ha anche domandato alla moglie di Enzo Paolo Turchi come veda il futuro. E la popolare showgirl non si è affatto nascosta dietro a un dito, asserendo di avere davvero molto paura: “Per il momento sono molto spaventata e non esco di casa…Ho un certo timore a immaginarmi un dopo…Credo che le città saranno meno frequentate e l’uso delle mascherine continuerà a essere obbligatorio…” In effetti questo è ... Leggi su lanostratv Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in difficoltà : “Abbiamo subito una grossa perdita…”

Carmen Russo oggi ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine Nuovo. E in questa occasione la donna ha ovviamente parlato dello stravolgimento della sua vita quotidiana per via

L'epidemia che ha compito il nostro Paese sta mettendo in serie difficoltà economiche una serie di attività che rischiano di subire perdite irreversibili. A tal proposito, in una recente intervista ri

