Bonus autonomi e Partite Iva 100 euro, a chi spetta e come richiederlo (Di giovedì 7 maggio 2020) Da 600 a 1000 euro, aumenta così il Bonus per lavoratori autonomi e Partite Iva istituito nel decreto Cura Italia di marzo. L’aumento dovrebbe diventare ufficiale nel mese di maggio. Per quanto riguarda aprile invece dovrebbe essere rinnovato automaticamente. Nei prossimi giorni quindi l’indennità dovrebbe aumentare di 400 euro, ma solo nel caso in cui si rispettino determinati requisiti. La platea di aventi diritto al nuovo Bonus di 1000 euro potrebbe subire un drastico taglio a causa dei nuovi requisiti di accesso inseriti. Potranno beneficiare dell’indennità per lavoratori autonomi e Partite IVA chi potrà dimostrare di aver perso il 33% del loro fatturato nei mesi di marzo e aprile. Bonus 1000 euro, come richiederlo Altro requisito per accedere alla platea di aventi diritto è l’assenza di pensioni o e iscrizioni a ulteriori ... Leggi su italiasera Il Decreto maggio si sdoppia. Imprese - turismo - bonus autonomi : cosa cambia

