Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Bob Sinclar nel corso dei suoi dj set casalinghi, che stanno intrattenendo in streaming i suoi fan in tutto il mondo, si concede un omaggio al nostro Pino Daniele. "Amici miei italiani Pino Daniele come on!" grida il dj d'oltre alpe quando nel suo studio musicale parte il brano "Yes i know my way", a cui segue un simpatico balletto sulle note dell'uomo in blues. Da giorni il dj francese, per la critica internazionale il più noto nella sua categoria, sta facendo divertire i suoi ammiratori con dirette online al fine di portare un po' di buon umore in questi tempi di lockdown. L'articolo Bob Sinclar omaggia Pino Daniele: "Amici miei italiani come on!" (VIDEO) proviene da Anteprima24.it.

