Benevento, “colpo mancino” in Francia: occhi su un baby del Le Mans (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’indiscrezione arriva direttamente d’oltralpe. A riportarla è il portale France Football. Il Benevento avrebbe messo gli occhi sul 21enne Enzo Ebosse, terzino sinistro classe 1999 in forza al Le Mans, club penultimo in Ligue 2 al momento della sospensione del campionato. Il ragazzo di Amiens ha collezionato 18 presenze in questa stagione, attirando le attenzioni di diversi club tra i quali ci sarebbe anche il Benevento di Filippo Inzaghi. Sulle tracce del mancino, che all’occorrenza può essere impiegato anche al centro della difesa, ci sarebbero anche altre squadre italiane (Brescia, Spezia e Chievo) che ne stavano monitorando i progressi prima dello stop dei campionati a causa dell’epidemia di coronavirus. In carriera Ebosse è stato convocato nella nazionale under 16 francese e adesso ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’indiscrezione arriva direttamente d’oltralpe. A riportarla è il portale France Football. Ilavrebbe messo glisul 21enne Enzo Ebosse, terzino sinistro classe 1999 in forza al Le, club penultimo in Ligue 2 al momento della sospensione del campionato. Il ragazzo di Amiens ha collezionato 18 presenze in questa stagione, attirando le attenzioni di diversi club tra i quali ci sarebbe anche ildi Filippo Inzaghi. Sulle tracce del mancino, che all’occorrenza può essere impiegato anche al centro della difesa, ci sarebbero anche altre squadre italiane (Brescia, Spezia e Chievo) che ne stavano monitorando i progressi prima dello stop dei campionati a causa dell’epidemia di coronavirus. In carriera Ebosse è stato convocato nella nazionale under 16 francese e adesso ...

carmenbonvil : RT @docgariff: Comunque, visto che a destra non siamo messi benissimo, io farei un colpo low-cost: prendiamo Maggio dal Benevento. E diamog… - TancrediOmar : RT @docgariff: Comunque, visto che a destra non siamo messi benissimo, io farei un colpo low-cost: prendiamo Maggio dal Benevento. E diamog… - docgariff : Comunque, visto che a destra non siamo messi benissimo, io farei un colpo low-cost: prendiamo Maggio dal Benevento. E diamogli la 5 #5maggio -