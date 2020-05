Baseball | Taiwan riapre le porte al pubblico | al via il campionato coreano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Mentre molti Paesi sono ancora in piena emergenza coronavirus, la situazione sembra invece decisamente migliorata a, dove il(sport molto popolare nella nazione) riaprirà leal, dopo circa un mese dal via della stagione. La China ProfessionalLeague, d’accordo con Central Epidemic Command Center di, ha infatti dato il via libera alla presenza negli stadi di 1000 persone, mantenendo dunque un distanziamento sociale rilevante, ma al tempo stesso concedendo la possibilità ai fan di godersi le gesta dei propri beniamini, in un primo passo verso il graduale ritorno alla normalità. Segnali di ripresa arrivano anche dalla Corea del Sud, dove la stagione è iniziata questa settimana, seppur ancora achiuse, mentre la MLB statunitense (il massimoa livello globale) non conosce ancora il proprio ...

SchiroTheBabe : Dopo essere stato il primo campionato professionistico di baseball ad aprire la stagione, la @CPBL di Taiwan è la p… - ispioggia : @uservalentina in taiwan continuano a giocare a baseball con le mascherine, capisco però che col calcio è difficilino - giando_p : A Taiwan è ora permesso assistere a partite di baseball fino a 1000 spettatori. Ma Taiwan è forse quella che ha ges… - andreghezzi82 : ho 'intravisto' perché stavo lavorando ma non mi é dispiaciuto lo spettacolo. Orari perfetti. Abbiamo finalmente de… - gli_smitho : Che a Taiwan si giochi a baseball mi fa molto piacere, ma che tristezza gli eventi sportivi senza pubblico...spero… -

