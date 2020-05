«After Life 3»: Netflix dice sì (Di giovedì 7 maggio 2020) «Visto che tanti hanno guardato After Life 2 così velocemente, portandolo ancora una volta al primo posto, i bravi ragazzi di Netflix mi hanno consigliato di muovere il culo e di fare un’altra stagione. È tutta colpa vostra». È con queste parole, tipiche del suo stile cinico e dissacrante, che Ricky Gervais comunica ai suoi fan che Netflix ha rinnovato After Life, la serie scritta e interpretata dallo stesso attore, per un’altra stagione che, complice la pandemia e lo stop delle produzioni, potrebbe vedere la luce tra il 2021 e il 2022. Il finale, dopotutto, è rimasto ancora una volta in sospeso e non è difficile immaginare che lo stesso Gervais abbia una vaga idea di come continuare la storia di Tony, il giornalista un po’ burbero che cerca di superare il dolore per la morte della moglie alla sua maniera, cercando di riprendere in mano la sua vita. Leggi su vanityfair Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : Netflix rinnova After Life

After Life 3 si farà - Netflix dà l’ok al rinnovo e blinda Ricky Gervais

After Life rinnovata per una terza stagione - Ricky Gervais stringe un nuovo accordo con Netflix (Di giovedì 7 maggio 2020) «Visto che tanti hanno guardato After Life 2 così velocemente, portandolo ancora una volta al primo posto, i bravi ragazzi di Netflix mi hanno consigliato di muovere il culo e di fare un’altra stagione. È tutta colpa vostra». È con queste parole, tipiche del suo stile cinico e dissacrante, che Ricky Gervais comunica ai suoi fan che Netflix ha rinnovato After Life, la serie scritta e interpretata dallo stesso attore, per un’altra stagione che, complice la pandemia e lo stop delle produzioni, potrebbe vedere la luce tra il 2021 e il 2022. Il finale, dopotutto, è rimasto ancora una volta in sospeso e non è difficile immaginare che lo stesso Gervais abbia una vaga idea di come continuare la storia di Tony, il giornalista un po’ burbero che cerca di superare il dolore per la morte della moglie alla sua maniera, cercando di riprendere in mano la sua vita.

QueenofSorrow75 : - Perché sei sempre così sarcastico? - Perché mi evita di ammazzare le persone e me stesso. (After Life) - leganerd : After Life: Netflix rinnova la serie per una terza stagione ? - MarioManca : #AfterLife 3: Netflix dice sì - dinosq : RT @jan_novantuno: After Life di Ricky Gervais rinnovata per una terza stagione. - Notiziedi_it : After Life 3 si farà, Netflix dà l’ok al rinnovo e blinda Ricky Gervais -