Xbox Series X, l'evento di giugno si concentrerà su console e servizi: verrà svelato anche prezzo e data? (Di mercoledì 6 maggio 2020) Microsoft si sta preparando a pubblicizzare la sua prossima console, Xbox Series X, attraverso una serie di eventi digitali per ovviare alle cancellazioni dei diversi show a causa della pandemia da COVID-19. Gli eventi virtuali iniziano il 7 maggio, ed il primo episodio ci consentirà di dare uno sguardo ai giochi di terze parti previsti per la sua nuova console.A giugno, la società metterà in evidenza la piattaforma e i servizi Xbox e la sessione di luglio è destinata a coprire i giochi prodotti dai 15 studi di Microsoft, inclusa la prossima versione del suo più grande franchise, ovvero Halo Infinite. Focalizzandoci sul secondo evento, quello di giugno, Microsoft potrebbe quindi avere in mente di svelare una data ufficiale di uscita assieme al prezzo della console? E' probabile anche che allo stesso tempo, la società di Redmond potrebbe ... Leggi su eurogamer Xbox Series X pronta all’Inside Xbox del 7 maggio : quali giochi next-gen vedremo?

