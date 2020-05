Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 6 MAGGIOORE 18.05 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO INCIDENTE IN A1, SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI TRE VEICOLI, ALL’ALTEZZA DEL KM 610+300, DUNQUE, TRA FERENTINO E ANAGNI, IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SULLA-TARQUINIA, RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA PARLIAMO DI LAVORI, SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA A CURA DI ASTRAL SPA E OPERE DI RACCORDO ALLA VIABILITÀ, E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO DAL KM 27+300 AL KM 28+300 CON LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM ORARI IL TERMINE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER IL 19 GIUGNO INIZIATA LA FASE 2 ...