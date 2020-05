‘Uomini e Donne’ | commenti a caldo 6 05 2020

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia ri… - antoniospadaro : “Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di #comunicazione . In questo tempo di #pandemia r… - virginiaraggi : Oggi l'Esercito Italiano compie 159 anni. Auguri alle donne e agli uomini al lavoro in Italia e nelle missioni all'… - nucciacocco : RT @fam_cristiana: La preghiera di #PapaFrancesco a #SantaMarta “Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comuni… - fanpage : #uominiedonne La sua identità è ancora un mistero. Il tatuaggio: -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ 25 APRILE, FU VERA GLORIA? politicamentecorretto.com