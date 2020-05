Torna la Bundes ma sorge il problema arbitri: nessuno sottoposto a controlli per il Covid-19 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Governo tedesco nella giornata di oggi ha deciso per la ripartenza delle prime due serie del calcio tedesco – Bundesliga e Zweiteliga –, ma non ha fatto i conti con gli arbitri. Al momento infatti, come riferisce Kicker. Leggi su tuttonapoli Torna la Bundesliga - nonostante le pressioni di Macron : presidente francese voleva stop

La Merkel dà il via libera : la Bundesliga torna in campo

Il Governo tedesco nella giornata di oggi ha deciso per la ripartenza delle prime due serie del calcio tedesco – Bundesliga e Zweiteliga –, ma non ha fatto i conti con gli arbitri. Al momento infatti, ...

Bundesliga, l'annuncio della Merkel: ufficiale la ripresa a metà maggio

BERLINO (Germania) - Ora c'è anche l'ufficialità: la Bundesliga, il massimo campionato di calcio tedesco, può riprendere da metà maggio. Lo ha annunciato la cancelliera Angela Merkel: "Ovviamente biso ...

