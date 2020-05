THE O.C., anticipazioni episodi di mercoledì 6 maggio (Di mercoledì 6 maggio 2020) In attesa di un cambio di programmazione che da martedì prossimo porterà The O.C. nella prima serata di La 5 una volta alla settimana, il telefilm cult prosegue ancora per un po’ su Italia 1. Ecco anticipazioni e trama degli episodi in onda mercoledì 6 maggio 2020:Leggi anche: WHISKEY CAVALIER sul 20 dal 6 maggio, cast e trama del telefilmNell’episodio I nodi al pettine (ultimo della stagione 1), Theresa (Navi Rawat) è ora sicura di essere incinta e inizialmente decide di abortire. Nel frattempo fervono i preparativi per il matrimonio fra Caleb (Alan Dale) e Julie (Melinda Clarke). Sandy (Peter Gallagher) scopre che il suocero è vicino a fallire e tenta di aiutarlo, ma non sarà facile… Nell’episodio Distanti (il primo della stagione 2), Kirsten (Kelly Rowan) è in ansia perché la scuola sta per iniziare e ... Leggi su tvsoap The Boys 2 : trama - cast - anticipazioni serie tv. Quando esce

Ultime Notizie dalla rete : THE anticipazioni Mondo Marcio, in arrivo il nuovo singolo Adderall: le anticipazioni Spettacolo.eu Uomini e Donne, Giovanna incontra l’Alchimista: la drastica decisione di lui

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Giovanna Abate ha avuto la possibilità di incontrare l’Alchimista, ma sapete cosa ha deciso lui? Giovanna Abate incontra L’Alchimista a Uomini e Donn ...

Amici Speciali anticipazioni, Irama su Maria De Filippi: “Sono geloso”

Ci sarà una televisione diversa per forza di cose quella che vedremo nei prossimi mesi sulle nostre reti. E non potrà essere altrimenti visto il coronavirus che è ancora tra noi, vietando i contatti r ...

