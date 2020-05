Spadafora:”Campionati? Spero possano riprendere, ad oggi impossibile stabilire una data” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Ministro Spadafora si auspica che possano riprendere i campionati Nel corso del Question Time,... L'articolo Spadafora:”Campionati? Spero possano riprendere, ad oggi impossibile stabilire una data” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Ministrosi auspica chei campionati Nel corso del Question Time,... L'articolo:”Campionati?, aduna data” proviene da ForzAzzurri.net.

Agenzia_Ansa : #Spadafora: 'Impossibile dare una data certa per la ripresa dei campionati'. 'Bisogna verificare come reagirà la cu… - Dome689 : Spadafora sulla ripresa dei campionati «Impossibile dare ora una data certa» - 1900_since : Il ministro #Spadafora torna a parlare della ripresa dei campionati di #SerieA ai microfoni di #Rai2 - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: #Spadafora: 'Impossibile dare una data certa per la ripresa dei campionati'. 'Bisogna verificare come reagirà la curva de… - TernanaNews : Spadafora: 'Speriamo in una ripartenza dei campionati ma non abbiamo una data certa' -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora ”Campionati Matteo Renzi: «Il campionato riparta, Spadafora non è il padrone del calcio» Corriere della Sera