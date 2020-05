Il Sud e la Campania pagano il prezzo dei tanti errori commessi sulla gestione della Lombardia (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiI dati sui contagi da coronavirus di oggi, 6 maggio, confermano un trend che va avanti ormai da un bel po’ di giorni. Sintetizzando: nella sola Lombardia si registrano più casi che in tutto il resto del Paese. L’incidenza del virus nella Regione guidata da Attilio Fontana è stato devastante: decine di migliaia di contagiati, migliaia di morti, incapacità del sistema sanitario di far fronte all’emergenza. Del resto, il modo in cui l’amministrazione regionale lombarda ha affrontato la situazione è pieno zeppo di errori, lacune, omissioni, decisioni apparentemente inspiegabili. Il lockdown su scala nazionale, decretato a partire dal 10 marzo, ha determinato uno choc economico del quale probabilmente ancora non comprendiamo le reali proporzioni. Ciò potrebbe tradursi, soprattutto nel Meridione ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - ipotesi Serie A negli stati del Sud : se il campionato si giocasse dalla Campania alla Sicilia

