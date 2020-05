I tedeschi bocciano gli aiuti Bce E danno tre mesi di ultimatum

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Rodolfo Parietti La Corte Costituzionale ammette gli acquisti di titoli pubblici ma chiede che siano "giustificati e commisurati" Ci saranno pure otto giudici a Karlsruhe, sede della Corte costituzionale tedesca, ma da ieri sono in parecchi a dubitare della loro imparzialità. Di fatto, le toghe rosse hanno bocciato il programma di acquisti (Pspp) varato dalla Bce di Mario Draghi nel 2015 e soprattutto messo una pietra al collo all'appena nato piano contro l'emergenza pandemica (Pepp) da 750 miliardi. Illegittimo il primo perché deciso ultra vires, cioè al di là dei poteri attribuiti della banca centrale; perfino più fuorilegge il secondo, anche se non ancora finito sub judice, per la sua conformazione estrema: non ha limiti temporali e dimensionali, e può calibrare gli acquisti sulla base delle esigenze dei singoli Paesi. Appena ...