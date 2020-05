Giovanna Botteri ha risposto a Striscia la Notizia (Di mercoledì 6 maggio 2020) Giovanna Botteri, dopo giorni di silenzio, ha deciso di rispondere a Striscia la Notizia ed in particolar modo a Michelle Hunziker, che ha così annunciato via social: “La risposta è arrivata! Giovanna e io ci siamo sentite, ci siamo fatte una sana chiacchierata tra donne e lei ha deciso di mandarmi un bellissimo videomessaggio“. Il videomessaggio, superfluo sottolinearlo, sarà mandato in onda questa sera a Striscia la Notizia ed a giudicare dal tono della Hunziker sembrerebbe un messaggio distensivo e non d’attrito. Solo qualche giorno fa Michelle Hunziker aveva fatto un appello diretto a Giovanna Botteri, chiedendole di vedere in prima persona il servizio incriminato e di farsene un’idea. “Cara Giovanna a questo punto io mi rivolgo direttamente a te, perché sta succedendo un putiferio su una Notizia completamente falsa. Dicono ... Leggi su bitchyf Striscia : Giovanna Botteri risponde all’appello di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker - Giovanna Botteri risponde all’appello : video a Striscia

Rula Jebreal contro Michelle Hunziker per difendere Giovanna Botteri (Di mercoledì 6 maggio 2020), dopo giorni di silenzio, ha deciso di rispondere alaed in particolar modo a Michelle Hunziker, che ha così annunciato via social: “La risposta è arrivata!e io ci siamo sentite, ci siamo fatte una sana chiacchierata tra donne e lei ha deciso di mandarmi un bellissimo videomessaggio“. Il videomessaggio, superfluo sottolinearlo, sarà mandato in onda questa sera alaed a giudicare dal tono della Hunziker sembrerebbe un messaggio distensivo e non d’attrito. Solo qualche giorno fa Michelle Hunziker aveva fatto un appello diretto a, chiedendole di vedere in prima persona il servizio incriminato e di farsene un’idea. “Caraa questo punto io mi rivolgo direttamente a te, perché sta succedendo un putiferio su unacompletamente falsa. Dicono ...

MonicaCirinna : Riusciremo mai ad ascoltare quello che una donna ha da dire, senza fare caso al suo aspetto fisico o peggio ancora… - LiaCapizzi : Giovanna Botteri è una delle migliori giornaliste. Prima di andare in diretta, impiega il suo tempo a studiare, in… - rulajebreal : La deriva autoritaria di Gasparri non si placa nemmeno nel mezzo di una pandemia che ha ucciso più di 27mila italia… - AgenziaOpinione : CANALE 5 – STRISCIA LA NOTIZIA * VIDEO MESSAGGIO DI GIOVANNA BOTTERI, « CARA MICHELLE, PER FORTUNA NON DOBBIAMO FAR… - SpettacoliNEWS : Striscia la Notizia, #GiovannaBotteri: «Cara Michelle, per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo ma… -