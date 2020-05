Emmanuello: «La Juventus mi ha fatto crescere sia calcisticamente che umanamente» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Simone Emmanuello, ex Juventus U23 ed ora alla Pro Vercelli, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventus News 24 Simone Emmanuello, ex Juventus U23 ed ora alla Pro Vercelli ha rilasciato un’intervista esclusiva a Juventusnews24.com. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU Juventus NEWS 24 JUVE – «Alla Juve devo tutto, perché mi ha fatto crescere sia calcisticamente e sia umanamente. Fin da piccolo ti insegnano tanto, è una scuola di vita. Ho un figlio, e se vorrà giocare a calcio sarò ben contento di portarlo alla Juventus. Non c’è paragone sul modo in cui ti insegnano a comportarti fin da bambino. Questo si riflette anche in prima squadra, nel fatto che sia stata la prima società ad abbracciare il progetto Seconde squadre, ai primati raggiunti dalla Juventus Women. La differenza si vede in tutte le ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Simone, exU23 ed ora alla Pro Vercelli, ha rilasciato un’intervista esclusiva aNews 24 Simone, exU23 ed ora alla Pro Vercelli ha rilasciato un’intervista esclusiva anews24.com. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS 24 JUVE – «Alla Juve devo tutto, perché mi hasiae sia. Fin da piccolo ti insegnano tanto, è una scuola di vita. Ho un figlio, e se vorrà giocare a calcio sarò ben contento di portarlo alla. Non c’è paragone sul modo in cui ti insegnano a comportarti fin da bambino. Questo si riflette anche in prima squadra, nelche sia stata la prima società ad abbracciare il progetto Seconde squadre, ai primati raggiunti dallaWomen. La differenza si vede in tutte le ...

