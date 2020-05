Dalla Spagna – Sospesa definitivamente la stagione di calcio femminile. Barça campione

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Secondo fonti spagnole la Federavrebbe deciso circa ladi, che sarà interrottaAs è sicuro. La Federspagnola avrebbe preso una decisione circa il destino delladi. Manca ancora una conferma ufficiale, ma le tre competizioni delle ladies (Primera Iberdrola, Reto Iberdrola e Primera Nacional) saranno interrotte anticipatamente. Decisi a tavolino, seguendo le varie classifiche, le promozioni e le retrocessioni. Il Barcellona, in vetta alla classifica della Primera Iberdrola con nove punti di vantaggio sull’Atletico, vincerà lo scudetto, ma entrambe andranno in Champions League. Leggi sunews24.com

Agenzia_Ansa : #coronavirus l'#Europa è il continente più colpito dalla #pandemia. L'Italia e il Regno Unito sono i paesi con più… - fattoquotidiano : 'La destra ha distrutto il settore pubblico, dalla Sanità ora al collasso, al welfare' [di Alessia Grossi]… - efficienzaener1 : RAMADAN: migliaia di agnelli inviati dalla Spagna all'Arabia Saudita - _Adrius : @Basarab_ @Donnie1899 @eclipsedlunatic @Guaglia6 @acmilan grazie per il vostro riconoscimento, gente. Un saluto dalla Spagna ?? - Markstewart000 : RAMADAN: migliaia di agnelli inviati dalla Spagna all'Arabia Saudita -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna

Calciomercato.com

As è sicuro. La Federcalcio spagnola avrebbe preso una decisione circa il destino della stagione di calcio femminile. Manca ancora una conferma ufficiale, ma le tre competizioni delle ladies (Primera ...Il rinforzo giusto per la Juventus potrebbe arrivare dalla Cina dove un ex milanista sembra pronto al ritorno in Serie A. La lunga pausa ...