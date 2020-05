Costacurta: «Contratti in bianco? Giocavo nel Milan, non dovevo trattare» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Costacurta e un amore per il Milan talmente grande da sorvolare le questioni economiche: ecco sue parole sui Contratti in bianco Alessandro Costacurta, storico difensore del Milan, ha confermato quanto detto da Galliani: firmava i Contratti di rinnovo in bianco. Ecco l’aneddoto raccontato a Quotidiano.net. «Sono lombardo, Giocavo nel miglior club del mondo, a San Siro. Che trattative dovevo fare? Gli ultimi 4-5 anni prendevo quanto un Primavera aggregato in prima squadra. Questo Galliani si dimentica sempre di dirlo…». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Alessandro Costacurta - dal soprannome “Billy” ai contratti in bianco fino al ritiro per “colpa” di…Messi (Di mercoledì 6 maggio 2020)e un amore per iltalmente grande da sorvolare le questioni economiche: ecco sue parole suiinAlessandro, storico difensore del, ha confermato quanto detto da Galliani: firmava idi rinnovo in. Ecco l’aneddoto raccontato a Quotidiano.net. «Sono lombardo,nel miglior club del mondo, a San Siro. Che trattativefare? Gli ultimi 4-5 anni prendevo quanto un Primavera aggregato in prima squadra. Questo Galliani si dimentica sempre di dirlo…». Leggi su Calcionews24.com

ANS19842 : RT @MilanNewsit: Costacurta: 'Contratti in bianco? Sono lombardo e giocavo nel miglior club del mondo, non dovevo fare trattative' https://… - milansette : Costacurta: 'Contratti in bianco? Sono lombardo e giocavo nel miglior club del mondo, non dovevo fare trattative' - sportli26181512 : Costacurta: 'Contratti in bianco? Sono lombardo e giocavo nel miglior club del mondo, non dovevo fare trattative':… - Pirichello : RT @MilanNewsit: Costacurta: 'Contratti in bianco? Sono lombardo e giocavo nel miglior club del mondo, non dovevo fare trattative' https://… - MilanNewsit : Costacurta: 'Contratti in bianco? Sono lombardo e giocavo nel miglior club del mondo, non dovevo fare trattative' -

Ultime Notizie dalla rete : Costacurta Contratti Costacurta: "Contratti in bianco? Sono lombardo e giocavo nel miglior club del mondo, non dovevo fare... Milan News Costacurta: «Contratti in bianco? Giocavo nel Milan, non dovevo trattare»

Costacurta e un amore per il Milan talmente grande da sorvolare le questioni economiche: ecco sue parole sui contratti in bianco Alessandro Costacurta, storico difensore del Milan, ha confermato quant ...

Santini: 'Napoli-Juventus, in 4 possono cambiare maglia'. Oppini: 'Koulibaly se va via Bonucci'

Capelli lunghissimi e barba incolta. L’allenatore del Napoli si è infatti fatto crescere barba e capelli in questa quarantena: un “Ringhio capellone”. Gennaro Gattuso si è lasciato crescere barba e ca ...

Costacurta e un amore per il Milan talmente grande da sorvolare le questioni economiche: ecco sue parole sui contratti in bianco Alessandro Costacurta, storico difensore del Milan, ha confermato quant ...Capelli lunghissimi e barba incolta. L’allenatore del Napoli si è infatti fatto crescere barba e capelli in questa quarantena: un “Ringhio capellone”. Gennaro Gattuso si è lasciato crescere barba e ca ...