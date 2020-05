Coronavirus, i dati di oggi: il numero dei dimessi guariti supera quello dei positivi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Coronavirus dati 6 maggio 2020. E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia. oggi la notizia è che il numero dei dimessi guariti supera quello degli attualmente positivi, -6.939 oggi. Il totale dei malati è di 91.258. Le vittime oggi sono 369, in crescita rispetto a ieri. Da inizio emergenza sono 29.684 i morti per Coronavirus in Italia. In netto calo i pazienti ricoverati con sintomi Covid-19, – 501. I guariti oggi sono 8.014 (dato influenzato dalla comunicazione di più giorni da parte della Lombardia), in totale sono 93.245. (segue dopo la foto) Buone notizie arrivano dal centro Italia. Zero decessi nelle province del Lazio, esclusa Roma. Il conteggio dei morti da Covid-19 rimane al palo nelle Asl di Latina, Viterbo, Rieti e Frosinone. E’ quanto ... Leggi su urbanpost Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 6 maggio

Coronavirus - l'ultimo aggiornamento della Campania : i dati provincia per provincia

Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 6 maggio | Ecco tutti i dati (Di mercoledì 6 maggio 2020)6 maggio 2020. E’ in corso la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’epidemia da Covid-19 in Italia.la notizia è che ildeidegli attualmente, -6.939. Il totale dei malati è di 91.258. Le vittimesono 369, in crescita rispetto a ieri. Da inizio emergenza sono 29.684 i morti perin Italia. In netto calo i pazienti ricoverati con sintomi Covid-19, – 501. Isono 8.014 (dato influenzato dalla comunicazione di più giorni da parte della Lombardia), in totale sono 93.245. (segue dopo la foto) Buone notizie arrivano dal centro Italia. Zero decessi nelle province del Lazio, esclusa Roma. Il conteggio dei morti da Covid-19 rimane al palo nelle Asl di Latina, Viterbo, Rieti e Frosinone. E’ quanto ...

ferrazza : Morti a marzo 2020 a confronto con la media marzo 2015-19 Bergamo +567,6% Milano +92,6% Roma -9,4% Napoli -… - DPCgov : #Coronavirus: prosegue il calo dei pazienti in terapia intensiva ?? ?? Totale positivi: 98.467 ?? Dimessi e guariti:… - Agenzia_Ansa : Oltre 15.000 persone sono morte a causa del coronavirus in #America Latina e ai Caraibi: è quanto emerge da un cont… - ilsussidiario : #Bollettino di #RegioneLombardia con i #dati relativi a #coronavirus di oggi (Casi per Provincia) - mariomaggi7 : Regione Lombardia dati 06/05/2020 : Coronavirus, 222 nuove vittime non mi sembra che si stia migliorando anzi............. -